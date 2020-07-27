Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi
Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde...
Büyükşehir Elmalı-Kalaycık Grup Yolunda
Büyükşehir Elmalı-Kalaycık Grup Yolunda
Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle ilgili açıklama
Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle...
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından...
Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı
Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve...

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi

Kahramanmaraş Göksun İlçesine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Şeref Akpınar atandı.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi

Kahramanmaraş Göksun İlçesine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Şeref Akpınar atandı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:07

Yapılan devir-teslim töreninde Akpınar, Halit Demirtaş'a bu güne kadar Göksun ilçesi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Demirtaş ise Şeref Akpınar'a yeni görevinde başarılar diledi.

ŞEREF AKPINAR KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş ilinin Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini sırasıyla Yolderesi İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Türkoğlu Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazanarak 2009 yılında mezun oldu. Görev yerleri Elbistan Uncular Akkaya İlköğretim Okulu(Öğretmen), Elbistan Doğan Sitesi İlköğretim Okulu(Öğretmen), Döngele İlköğretim Okulu(Öğretmen), Döngele Şehit İdris Çam İlkokulu(Müdür Yardımcısı), Ömer-Selver Doğan İlkokulu(Okul Müdürü). Şeref Akpınar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2014 yılında Problem Çözme ve Sosyal Beceriler üzerine tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. İkinci üniversite olarak 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünü bitirmiştir. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Eğitim Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası makale ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Eğitimle ilgili birçok kursta eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca yerel Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetlerde görev almıştır. Şeref Akpınar evli ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 27.07.2020 18:09
Anahtar Kelimeler:
ŞEREF AKPINAR KİMDİR?Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Elmalı-Kalaycık Grup Yolunda
Büyükşehir Elmalı-Kalaycık Grup Yolunda
Ak Parti'nin sevilen ismi hayatını kaybetti
Ak Parti'nin sevilen ismi hayatını kaybetti
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama
Kahramanmaraş'ta 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor
Kahramanmaraş'ta 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor
Kahramanmaraş'ta kadına şiddet
Kahramanmaraş'ta kadına şiddet

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber