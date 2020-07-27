Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bayrak Değişimi

Yapılan devir-teslim töreninde Akpınar, Halit Demirtaş'a bu güne kadar Göksun ilçesi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Demirtaş ise Şeref Akpınar'a yeni görevinde başarılar diledi.

ŞEREF AKPINAR KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş ilinin Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini sırasıyla Yolderesi İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Türkoğlu Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazanarak 2009 yılında mezun oldu. Görev yerleri Elbistan Uncular Akkaya İlköğretim Okulu(Öğretmen), Elbistan Doğan Sitesi İlköğretim Okulu(Öğretmen), Döngele İlköğretim Okulu(Öğretmen), Döngele Şehit İdris Çam İlkokulu(Müdür Yardımcısı), Ömer-Selver Doğan İlkokulu(Okul Müdürü). Şeref Akpınar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2014 yılında Problem Çözme ve Sosyal Beceriler üzerine tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. İkinci üniversite olarak 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünü bitirmiştir. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Eğitim Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası makale ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Eğitimle ilgili birçok kursta eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca yerel Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetlerde görev almıştır. Şeref Akpınar evli ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır.