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Göksun meydanı’nda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’da hayata geçirilen meydan projesinde sona gelindi. Toplamda 7 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan meydanın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Göksun meydanı’nda sona gelindi

Göksun meydanı’nda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’da hayata geçirilen meydan projesinde sona gelindi. Toplamda 7 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan meydanın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Göksun’da yapımına başlanan meydan projesi hızla ilerliyor. İlçenin en işlek noktalarından Ayhan Taner Ekici Bulvarı üzerinde yer alan ve 7 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan meydanda zemin ve betonarme uygulamaları tamamlanmak üzere. Çocuk oyun gruplarının montajının tamamlandığı meydanda bitkilendirme ve peyzaj uygulamaları devam ediyor. Meydana inşa edilen kafeteryada da kaba inşaatın tamamlanmasının ardından ince işçilik uygulamalarına başlandı. Bölgeye kazandırılacak kent mobilyaları ve havuzun ardından meydanın vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

2 Milyon TL’lik Yatırım

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Göksun Kent Meydanı’nda devam eden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yatırım programımız kapsamında şehir merkezine ve ilçelere yeni park, yeşil alan, mesire alanı ve meydan kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Göksun’da hayata geçirilen Kent Meydanı projesinde sona gelindi. Toplamda 7 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan meydanda çocuk oyun alanları, kent mobilyaları, yeşil alanlar ve havuz yer alacak. 2 Milyon TL’lik yatırımı kısa süre içerisinde tamamlayarak yeni meydanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 07.05.2022 17:50
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Göksun Meydanı’nda Sona Gelindi
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