Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışa hazırlanan Göksun Millet Konağı ve Meydan çalışmalarını inceledi. Beraberinde Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yatırımın hayırlı olmasını diledi. Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize kütüphanesi, çok amaçlı salonları ile 7’den 70’e tüm hemşerilerimize hizmet verecek millet konağı kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda önemli bir mesafe aldık. Hamdolsun, projelerimizden biri olan Göksun Millet Konağı ve Meydanı tamamlandı. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

İlçenin Yeni Yaşam Merkezi

Proje ile ilgili bilgileri de paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tesisin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Güngör, “Eski belediye iş merkezinin bulunduğu alanda Göksun Millet Konağı ve Meydanı projemizi hayata geçirdik. İçerisinde yetişkinler ve hanımlar lokali, kütüphane ve çok amaçlı salonlar, etüt salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odaları, yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkıyla önemli bir yaşam merkezi inşa ettik. Tesisimizde aynı zamanda Meslek Edindirme Merkezi’miz de faaliyet gösterecek. Göksun’umuzun yeni yaşam merkezi olacak Millet Konağı ve Meydan projemizin ilçemize hayırlı olmasının diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise yaptığı açıklamada hayata geçirilen yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Aydın, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize kazandırdığı bu yatırım için teşekkürlerimiz sunuyorum. Millet Konağı ve Meydan projemiz tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek bir yatırım oldu. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde Göksun’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

4,5 Milyonluk Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun Millet Konağı ve Meydan projesi, eski belediye iş merkezlerinin bulunduğu bölgede 4,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. Bin 285 metrekarelik alanda ilk olarak eski iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirildi. Ardından yapılan çalışmalarla içerisinde yetişkinler ve hanımlar lokali, kütüphane ve çok amaçlı salonlar, etüt salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odalarının yer aldığı Millet Konağı ile yürüyüş ve yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkı içeren bir meydan inşa edildi.