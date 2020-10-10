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Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın Çevre ve Şehircilik alanındaki en önemli projelerinden biri olan Doğalgaz Projesi kapsamında Bahçelievler Mahallesinden sonra Cumhuriyet Mahallesi de doğalgaza kavuştu.

Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu

Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın Çevre ve Şehircilik alanındaki en önemli projelerinden biri olan Doğalgaz Projesi kapsamında Bahçelievler Mahallesinden sonra Cumhuriyet Mahallesi de doğalgaza kavuştu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 14:42
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Ağustos ayında ikinci etap çalışmalarına başlanan proje kapsamında 2020 yılında 20 kilometre dağıtım hattı borusu döşenerek Cumhuriyet ve Kurtuluş Mahallelerinin doğalgaza kavuşması hedefleniyor.

ARMADAŞ ve yüklenici firma tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan bölgelerde incelemelerde bulunan ve gaz verme çalışmasına katılan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar ilçe merkezinin yüzde seksenine doğalgazı ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesinde Ağustos ayında başlayan çalışmalar 10 kilometre dağıtım hattı borusu döşendiğini ve bu gölgelere gaz vermeye başladıklarını belirten Başkan Aydın, Ekim ayı sonuna kadar Cumhuriyet Mahallesinin tamamına gaz vermeyi planladıklarını söyledi.

İlçenin gelişimi için her alanda titizlikle çalışarak hazırladıkları ve kamuoyuna ilan ettikleri tüm projeleri birer birer hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçen yıl ilçemizin Bahçelievler Mahallesinin tamamını doğalgaza kavuşturmuştuk, bu yılda Cumhuriyet Mahallesi ve devamında Kurtuluş Mahallesi Allah nasip ederse doğalgaza kavuşacak. Tabi bizim arzumuz en kısa sürede merkez mahallelerimizin tamamını doğalgaz hizmetinden istifade ettirebilmek. Bu konuda da biz yerel yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Armadaş ve ilgili firmalarda gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle biran önce halkımızın bu hizmetten istifade etmesini sağlayacağız. Bunlar bizim vermiş olduğumuz vaatlerimiz ve sözlerimizdi. Bir takım yerlerin eksik kalacağı halk arasında söyleniyor ama bugün itibariyle Cumhuriyet Mahallemizin yarısından fazlasına gaz vermeye başladık. Ay sonuna kadarda geri kalan kısımları bu hizmetten istifade ettireceğiz. Hava şartlarının müsait olması durumunda Kurtuluş Mahallemizde çalışmalar devam edecek inşallah. Hedefimiz bu yıl içerisinde 20 kilometre, şuanda 10 kilometresi tamamlanmış durumda. Dolayısıyla Cumhuriyet, Bahçelievler ve Kurtuluş Mahallemizi gaza kavuşturmuş olacağız. Ayrıca yüksek basınç borularının geçtiği alanlarda altyapı çalışmaları hazır olan binalarımızı da gazdan istifade ettirmeye gayret edeceğiz. Önümüzdeki yıl bizim hedefimiz Göksun’un en az yüzde seksenini doğalgazla buluşturmak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Göksun’da geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi doğalgazı ilçede ilk kullanan mahalle olmuş, Kurtuluş, Cumhuriyet, Tepebaşı ve Kayabaşı Mahallelerinde ise çelik hat ana basınç boru çekimi tamamlanmıştı.

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Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
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