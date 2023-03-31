Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu

6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı depremin ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçeside etkilendi. İlçede bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Artçı depremlerle sık sık gündeme gelen Göksun'da kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde merkez ve kırsalda bugün kar yağışı etkili oldu.
6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı depremin ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçeside etkilendi. İlçede bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Artçı depremlerle sık sık gündeme gelen Göksun'da kar yağışı aralıksız devam ediyor.