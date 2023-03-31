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Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde merkez ve kırsalda bugün kar yağışı etkili oldu.

Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu

Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde merkez ve kırsalda bugün kar yağışı etkili oldu.

31 Mart 2023 Cuma 15:40

6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı depremin ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçeside etkilendi. İlçede bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Artçı depremlerle sık sık gündeme gelen Göksun'da kar yağışı aralıksız devam ediyor.

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Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu
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