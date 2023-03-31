Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu

6 Şubat’ta yaşanan iki ayrı depremin ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçeside etkilendi. İlçede bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Artçı depremlerle sık sık gündeme gelen Göksun'da kar yağışı aralıksız devam ediyor.