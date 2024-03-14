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Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun Belediyesi tarafından, İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında, “Türk’ün Özü, Akif’in Sözü” teması ile düzenlenen kompozisyon yazma yarışmasının kazananları ödüllerini, Şair ve Yazar Nurullah Genç’in konuk olarak katıldığı söyleşi, şiir dinletisi ve ödül gecesi programında aldılar.

Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu

Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun Belediyesi tarafından, İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında, “Türk’ün Özü, Akif’in Sözü” teması ile düzenlenen kompozisyon yazma yarışmasının kazananları ödüllerini, Şair ve Yazar Nurullah Genç’in konuk olarak katıldığı söyleşi, şiir dinletisi ve ödül gecesi programında aldılar.

14 Mart 2024 Perşembe 11:27

Göksun Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi, şiir dinletisi ve ödül gecesinde, 08-20 Şubat 2024 tarihleri arasında ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri ile vatandaşların katılımı ile düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası yarışma ve turnuvalarda dereceye giren 74 öğrenciye ödül verildi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, programda yaptığı konuşmada, “Kur’an ayı Ramazan ayı içindeyiz, biz milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Yeniden seçilmesi durumunda Gençlik Merkezi yaparak gençlerin hizmetine sunmayı planladığını belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Türk’ün Özü, Akif’in Sözü temalı programımızda öğrencilerimizi sadece kompozisyon yazma değil,tüm alanlarda bireysel ve gurup olarakgösterdikleri başarıları için ödüllendirmek, diğer öğrencilerimizi teşvik etmek, milli ve manevi değerlerimizi hatırlamak istedik. Kur’an ayı Ramazan ayı içindeyiz, biz milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Biz Göksun Belediyesi olarak 10 yılda ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştirmenin onuru içindeyiz. İlçemizde kültür ve sanatın merkezi haline gelen içinde bulunduğumuz bu Kültür Merkezi gibi bir de Gençlik Merkezi yaparak gençlerimizin bir taraftan kültürel, bir taraftan da bedenen gelişimini sağlayarak ilçemizin geleceğini temin etmek durumunda olacağız. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi Allah’ın izniyle sosyal, kültürel, eğitim ve sportif alanda, üreticilik alanında, ilimde, bilimde ve teknolojide her alanda var olabilmenin yollarını arayacağız.”

Eğitimli insanların ülkesine daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Aydın, “Hep birlikte kalkınma, hep birlikte gelişme ve eğitimli gençlerin, eğitimli insanların ciddi manada ülkesine, ilçesine katkı sağlayacağı inancındayız. Siz değerli hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her yaptığımız programda bu salonu dolduruyor olmanız, bu programları daha fazla yapmak için bizi daha da gayretlendiriyor. Sizde bu gayret, sizde bu katılım, sizde bu mücadele ruhu, sizde bu geleceğe hazırlık ruhu olduğu sürece bizde sizlerin emrinde olmaya, sizlere hizmetkâr olmaya, sizler için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız bunu bilesiniz. Allah sizden razı olsun, programımız hayırlara vesile olsun, ödül alan gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum, ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” Dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Şair ve Yazar Nurullah Genç, milli şairimiz Mehmet Akif’in başta İstiklal Marşı ve Safahat eseri olmak üzere tüm eserlerinin dün olduğu gibi bugünümüze ışık tuttuğunu ve yarınımıza da ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

Programın sunuculuğunu da yapan Radyocu ve Oyuncu Mehmet Zeyd Yıldız’da okuduğu Mehmet Akif Ersoy şiirleri ile geceye renk kattı.

Seçici kurul üyeliklerini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elamanlarından Prof. Dr. Kemal Timür, Doç. Dr. Selim Somuncu, Doç. Dr. Burak Telli, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YenikaleveDr. Öğr. Üyesi Lütfi Alıcı’nın yaptığı kompozisyon yazma yarışmasında,

Ortaokul kategorisinde; Fatih Orta Okuluöğrencisi Hayrunnisa Gökçe birinci, Yavuz Selim Orta Okuluöğrencisi Mustafa Emre Kaya ikinci,Güller Orta OkuluöğrencisiRahile Safiye İnce üçüncüoldu.

Lise kategorisinde; Göksun Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Rukiye Arslan birinci,Arlanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi SimanurŞahiner ikinci,Göksun Fen Lisesi öğrencisi Aleyne Göllüce üçüncü oldu.

Vatandaş kategorisinde ise Duran Aycı birinci, Akif Karslıoğlu ikinci, Melikşah Aydoğanüçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren her kategorinin birincisine Notebook, ikincisine Tablet ve üçüncülerine ise Akıllı Saat verildi.

Başkan Aydın, Göksun Belediye Spor Kulübünün altyapısından yetişip U14 ve U18 Futbol Takımlarında gösterdikleri başarılarıyla başka takımlara transfer olan futbolcuları da gecede ödüllendirdi.

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Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu
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