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Göksun’daki caddeye ülkücü şehidin adı verildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki caddeye ülkücü şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi verildi.

Göksun’daki caddeye ülkücü şehidin adı verildi

Göksun’daki caddeye ülkücü şehidin adı verildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki caddeye ülkücü şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi verildi.

18 Aralık 2020 Cuma 17:09
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Geçtiğimiz aylarda Göksun Ülkü Ocakları tarafından, ilçe belediye meclisine, Göksun Ülkü Ocaklarının bulunduğu caddeye Ege Üniversitesi'nde terör örgütü üyesi bir hain tarafından bıçaklanarak şehit edilen, Ülkücü Şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adının verilmesi için başvuruda bulunulmuştu.

7 Aralık’ta düzenlenen Göksun belediye meclisi toplantısında oylamaya sunulan teklife cadde isminin değiştirtmesine onay çıktı. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda caddeye Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Göksun Ülkü Ocakları Başkanı Emre Çiçek;

“Meclis tutanaklarından da anlaşıldığı gibi; İYİ Parti grubu, şehidimizin adının yaşatılması hususunda red oyu vermiş, İYİ Parti üyelerinin desteği olmadan karar onaylanmıştır. Türkiye genelinde parti politikası olarak izlenen durum yerelde de zuhur etmiştir.

Cadde isim değişikliği talebimize destek veren; Cumhur İttifakı Göksun Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Çoşkun Aydın’a, Cumhur İttifakı Göksun Belediye Meclis Üyelerimize, Bağımsız Göksun Belediye Meclis Üyelerimize şükranlarımı sunarım. İYİ Parti Belediye Meclis Üyelerine de yanımızda olmadıkları için teşekkür ederim.” Dedi.

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