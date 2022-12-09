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Göksun’dan Hizmet Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi, Göksun Sırmalı Grup Yolu’nda gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamladı. Sırmalı Mahalle Muhtarı Sevimli, “Mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalar için Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri tozdan, topraktan ve çamurdan kurtardı” dedi.

Göksun’dan Hizmet Teşekkürü

Göksun’dan Hizmet Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi, Göksun Sırmalı Grup Yolu’nda gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamladı. Sırmalı Mahalle Muhtarı Sevimli, “Mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalar için Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri tozdan, topraktan ve çamurdan kurtardı” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 16:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’da Sırmalı Grup Yolu’nda gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarını tamamladı. Sırmalı, Yoğunoluk ve Kazandere mahallelerine ulaşım sağlayan stabilize (toprak) yol, 5 bin metrekare kilit parkeyle yenilendi. Çalışmaların bölge ulaşımı açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Sırmalı Mahalle Muhtarı İsmail Sevimli, “Mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Bizleri tozdan, topraktan ve çamurdan kurtardı. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan son derece memnun” dedi.

Mezarlığa 3 Bin Metrekare Kilit Parke

Ekiplerin Göksun’da çalışma gerçekleştirdiği diğer bir nokta ise Kerpetenlik Mezarlığı oldu. Mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan stabilize yollar, kilit parke ile kaplanıyor. Mezarlığa toplamda 3 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan yolların standardının artırılması hedefleniyor.

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Göksun’dan Hizmet Teşekkürü
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