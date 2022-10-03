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Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un en işlek arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda deforme olan yaya yollarını yeniledi.

Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar Yenilendi

Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un en işlek arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda deforme olan yaya yollarını yeniledi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 14:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Göksun’un en işlek arterinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı oldu.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bulvarın deforme yaya yolları bazalt ve bordür uygulamasıyla yenilendi. Ticaret merkezlerinin de yer aldığı arterin yaya yollarında çukur ve tümseklerden dolayı oluşan aksamaların da önüne geçildi.

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Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar Yenilendi
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