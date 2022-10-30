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Gönüllü Gençlik, Minik Gönüllere Dokundu

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde hizmet alan çocuklarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı temalı çeşitli etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürdü.

Gönüllü Gençlik, Minik Gönüllere Dokundu

Gönüllü Gençlik, Minik Gönüllere Dokundu

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde hizmet alan çocuklarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı temalı çeşitli etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürdü.

30 Ekim 2022 Pazar 11:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde hizmet alan çocuklarla bir araya geldi. Gönüllü Gençlik üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı temalı resim yapan ve çeşitli oyunlar oynayan çocukların neşesi görülmeye değerdi. Gönüllü gençlerle eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gönüllü Gençlere teşekkür etti.

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Gönüllü GençlikMinik Gönüllere Dokundu
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