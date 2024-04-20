Görgel ve Kirişci’den Şehitler Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Şehitler Haftası’nda bir dizi ziyarette bulundu. Şehit Hüseyin Varol, Mücahit Şimşek, Nurettin Ademoğlu ve Duran Karabuğaş’ın ailelerini hanelerinde ziyaret eden Görgel ve Kirişci, şehit ailelerine baş sağlığı ve sabır dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Daima şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Başkan Fırat Görgel, “Memleketimizin öz evlatlarının bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve teşkilatımızla ziyaret ettik, hatırlarını sorduk, dualarımızı gönderdik. Devlet millet olarak şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin daima yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şehit ailelerimiz baştacımız. Bu vesileyle mukaddes vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” dedi.