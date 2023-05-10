Görgel’den Kahramanmaraş’a devasa hastane müjdesi!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel,özel bir haber sitesinin canlı yayın konuğu oldu.Görgel, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın batı bölgesine devasa bir hastanenin kurulacağının müjdesin verirken diğer taraftan da şehirdeki yapılaşmanın hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

İşte AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel’in açıklamalarının satır başları:

“MAYIS AYINDA KONTEYNER SORUNU BİTECEK”

“Devletimiz bu süreçte olağanüstü bir reaksiyon gösteriyor. 12 bin konutumuzun temellerini attık. Köy evi çalışmaları devam ediyor. Esnaflarımızı rahatlatma adına 300 bin adet konteyner iş yeri yapıldı. Mayıs ayı içerisinde tüm konteyner ihtiyacını karşılayacağız. Bu süreçte elbette eksikliklerimiz olacak ama biz bunu en aza indirme adına çaba sarf ediyoruz. Biz şehir olarak depremden etkilenen diğer illerden daha hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdik.

“5 YIL SONRA EN AZ 10 BİNLERCE KİŞİ ŞEHRİ GEZMEYE GELECEK”

Vatandaşlarımız müfteri olsunlar. Yapılacak çalışmalarla şehrimiz 1 yıl sonra farklı bir konumda 2 yıl sonra çok daha farklı bir konumda olacak ve 5 yıl sonra 10 binlerce insan şehrimizi sadece ziyarete gelecek. Biz bu deprem ürecini avantaja çevireceğiz. Bizden sonra nesillerin çok daha keyifle yaşayabileceği örnek bir şehir bırakmak istiyoruz. Şehir olarak zoru atlattık bundan sonra çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerleyecek. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi, yeni hükümet bulvarı birçok kişinin çocukluğun geçtiği yerler. Bunlar şehir için önemlidir. Buraların daha canlandırılması için planlamalar var. Şehrin konut sorunun kısa sürede çözeceğiz. Deprem bölgelerine ciddi oranda teşviklerin olacağını düşünüyorum.

“2 YENİ HASTANE YAPACAĞIZ”

Depremde yaraları sarmak bizim önceliğimiz. Bu en az bizim iki yılımızı alır. Necip Fazıl Şehir hastanesinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etme durumuna gelir. Bilindiği üzerine yanına Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz yapılıyor. Bu depreme daha dayanıklı bir şekilde yapılıyor. İnşallah Kahramanmaraş’a büyük bir hastane yapacağız. Ve acil durum hastanesi yapılacak. Tarım ve Orman bakanımız bu süreci takipediyor. Bu netleştiğinde ilerleyen günlerde detayları belli olacaktır. Bu hastanemiz batı bölgesinde olacak.

“14 MAYIS GÜNÜ İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ”

Güçlü ve donanımla milletvekili aday listemiz var. Biz adaylarımıza güveniyoruz. Şehir için arı gibi çalışacaklardır. Bundan önce emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizde iyi bir sonuç alacağımız düşünüyorum. Biz milletimizin iradesine karışamayız. Milletimizin vermiş olduğu tavra saygı duyarız. Şehrimizde yüzde sekseklere dayanan oy kullanma oranına şehir olarak ulaşacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımız en ufak bir şekilde umutsuzluğa düşmesin. Şehrimizdeki çalışmalar hızlıve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Biraz sabredelim güzel bir Kahramanmaraş bizi bekliyor. Bunun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için güçlü bir iradeye ihtiyaç var.

“ŞEHİRDEKİ ÇALIŞMALAR BU ZİHNİYETLE 10 YILDA BİTMEZ!”

Daha bugün ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmeyen kendilerinin ifadesiyle bir tanesinin karşı çıktığında tüm karar sürecini tıkayacak bir yapının Türkiye’ye ve Kahramanmaraş’a zinhar bir katkısı olamaz. Bu anlayışla bir bakkal dükkânı bile işletilemez. Şehirdeki çalışmalar bu zihniyetle 10 yılda bitmez.

“FETÖ VE PKK 6’LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYINA GÜZELLEME YAPIYOR”

Türkiye’nin uğraştığı 40 yıldır PKK terör örgütü belası var. Ve diğer taraftar FETÖ ile ne uğraşlar verdiğimiz gözler önünde. Bu çalışmalarda sona gelinen süreçte FETÖ’nün en yüksek temsilcileri, PKK’nın sözde yayın organları 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayına her gün güzellemeler yapıyor. Ben bunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum.”