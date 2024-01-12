Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima özel gereksinimli vatandaşların yanında olan, sosyal hayata katılmaları noktasında çeşitli projeler hayata geçiren, daha erişilebilir Kahramanmaraş noktasında tüm alanlarda gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7 – 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde anlamlı bir program düzenlendi. Şehrin yeni gözde turizm mekânında düzenlenen programda görme engelli bireyler, yeşil ve maviyi buluşturan Ali Kayası Cam Teras’ın eşsiz manzarasını gönül gözüyle gördü. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti belirten Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Bu anlamlı günde bizleri düşünen Büyükşehir Belediyemize ve daima yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise, “Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde daima özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.