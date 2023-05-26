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Gri Koç, Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Pazartesi günü Gri Koç’un katılımıyla ‘Birlikte Başaracağız’ temalı konferans düzenleyecek.

Gri Koç, Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak

Gri Koç, Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Pazartesi günü Gri Koç’un katılımıyla ‘Birlikte Başaracağız’ temalı konferans düzenleyecek.

26 Mayıs 2023 Cuma 17:43

NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim seminerine tüm öğrenciler davet edildi.

Şehrin yeniden imarı ve iskânı noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, 29 Mayıs Pazartesi günü gençlerle bir araya gelecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Birlikte Başaracağız’ temalı konferans, saat 14.00’da başlayacak. Etkinlikte Gri Koç; özellikle deprem sonrası sınavlara hazırlık süreci, kişisel gelişim, stresi azaltma, verimli ders çalışma ve zamanın verimli değerlendirilmesi gibi pek çok konuda gençlere birbirinden değerli bilgiler aktaracak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe sınav dönemindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi.

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Gri KoçKahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak
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