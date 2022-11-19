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Gri Koç, Kahramanmaraş’ta Gençlere Seslendi

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Griden Beyaza Başarı’ adlı seminerde gençlerle bir araya gelen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, öğrencilere sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemi ve çalışma metodu ile ilgili altın değerinde bilgiler aktardı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gri Koç’a teşekkür etti.

Gri Koç, Kahramanmaraş’ta Gençlere Seslendi

Gri Koç, Kahramanmaraş’ta Gençlere Seslendi

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Griden Beyaza Başarı’ adlı seminerde gençlerle bir araya gelen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, öğrencilere sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemi ve çalışma metodu ile ilgili altın değerinde bilgiler aktardı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gri Koç’a teşekkür etti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sadece sınav dönemindeki öğrencilerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim seminerine sınava hazırlık dönemindeki gençler adeta akın etti. ‘Griden Beyaza Başarı’ adlı seminerde Eğitimci – Yazar Müftüoğlu; salonu tıklım tıklım dolduran gençlere sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemi, motivasyonun yüksek tutulması, zamanın verimli değerlendirlmesi ve çalışma metodu ile ilgili altın değerinde bilgiler aktardı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gri Koç’a teşekkür etti.

Çok Faydalı ve Motive Edici

Etkinliğin çok faydalı olduğunu belirten Reyhan Kaya, “Lise mezunuyum, üniversiteye hazırlanıyorum. Sınava hazırlık sürecinde Gri Koç’un videolarını izliyorum. Bugün de canlı olarak dinlemek çok faydalı oldu. Her zaman biz gençlerin yanında olan ve bu güzel etkinliği bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Hacı Hasan Altun ise, “Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bu tür etkinlikler bizler için çok faydalı ve motive edici oluyor. Büyükşehir Belediyemize ve Gri Koç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

11. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Yunus Emre Yalçın, “Gri Koç’u yakından takip ediyorum, videolarını izliyorum. Bugün de canlı olarak görmek mutluluk verici. Çok verimli bir söyleşi oldu. Gençlere verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Oğuz Karagöz, “Gerçekten çok faydalı bir etkinlik oldu. Bugün Gri Koç ile bir araya gelmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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Gri KoçKahramanmaraş’ta Gençlere Seslendi
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