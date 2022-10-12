Güney Bağlantı Yolu Kahramanmaraş’ın Trafik Yükünü Azaltacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda; 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda temel hazırlıkları ve asfaltlama çalışmaları eşzamanlı olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Güney Bağlantı Yolu tamamlandığında, şehirlerarası transit geçişleri sağlayarak şehir merkezindeki trafik yükünü azaltacak.

Kayseri Yolu’ndan Adana’ya Transit Geçiş

Kayseri – Adana istikametinde seyahat edecek araçlar, Güney Bağlantı Yolu’nu kullanarak şehirlerarası ulaşım için transit geçiş sağlayabilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen dev yatırımın, Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere şehir içi ulaşımda önemli pek çok noktada yoğunluğu azaltması hedefleniyor. Projenin ikinci etabında ise Adana Yolu’ndan Havaalanı Kavşağı’na yeni bir bağlantı açılacak.