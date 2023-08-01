Güney Kore Mimarlar Enstitüsü’nden Kahramanmaraş’a ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarları yerinde incelemek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere şehre gelen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerini kabulünü sürdürüyor. Bu kapsamda, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Güney Kore Mimarlar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Chang-Sık Choi ve beraberindeki heyetle depremin olumsuz etkilerinin silinmesi ve şehrin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nca ‘Kahramanmaraş 2023 Depremi’ temalı bir de sunum gerçekleştirildi. Toplantıda Güney Kore heyetine; afetin etkileri ve büyüklüğü, deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri, temel insani yardım çalışmaları, konteyner kent ve çarşı kurulumları, imar planları ve kalıcı konut inşaatları gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı.Karşılıklı bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı toplantıda, potansiyel iş birliği ve ortak projeler de istişare edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası heyet, şehirde saha ziyareti gerçekleştirerek depremin etkilerini yerinde inceledi.