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Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına katılan Başkan Güngör: “Liderimize tüm destekleri için şükranlarımızı sunup siz değerli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” dedi.

Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına katılan Başkan Güngör: “Liderimize tüm destekleri için şükranlarımızı sunup siz değerli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” dedi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı.

Büyükşehir ve il belediye başkanlarının yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizlere 19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutanşey yerel yönetimlerdeki üstün gayretler, hizmetler ve başarılardır” dedi. Toplantıya katılan Başkan Güngör ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Büyükşehir ve il belediye başkanları olarak bir araya geldik. Kendisine Kahraman şehrimize verdiği tüm destekler için şükranlarımızı sunup, siz değerli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.06.2021 18:27
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle GörüştüGüngör
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