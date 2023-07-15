Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Yeşilay’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin helikopterden attığı bombalar sonucu yaralanarak gazi olan Serkan Yeşilay’ı ikamet ettiği Necip Fazıl Konteyner Kent’te ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın da yer aldığı ziyarette 15 Temmuz Gazisi Serkan Yeşilay ve ailesiyle sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin helikopterden attığı bombalar sonucu ağabeyi şehit, kendisi de gazi olan Serkan Yeşilay kardeşimizin hanesine Sayın Valimiz, kaymakamımız, il jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüzle misafir olduk. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Rabbim vatanımıza milletimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.