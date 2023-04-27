Güngör ve Kirişci’den Karacasu Konteyner Kente Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, vatandaşların hanelerine misafir oldu. Hane halkıyla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Tüm Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyoruz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, valimiz ve il başkanımızla Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Hamdolsun her zamanki gibi büyük bir hüsnükabul gördük. Bizlere hanelerini ve gönüllerini açan, hoş sohbeti ve güler yüzüyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlikle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.