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Güngör ve Ünlüer, Afşin’de incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Güngör ve Ünlüer, Afşin’de incelemelerde bulundu

Güngör ve Ünlüer, Afşin’de incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

14 Aralık 2023 Perşembe 16:15

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Afşin’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve AFAD İl Müdürü Tayfun Temur’un da yer aldığı program kapsamında Başkan Güngör ve Vali Ünlüer; Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’i ziyaret etti. Devamında Afşin Millet Bahçesi ve Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde incelemelerde bulunan heyet, Ashab-ı Kehf Cami altında bulunan halk kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Heyet programı kapsamında, Afşinbey Caddesi’nde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları da iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Afşin’in Muhabbeti Sıcaktır

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, İlçe Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızla birlikte Yeşil Afşin’imizde planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizi yerinde inceledik. Afşin’imizde havalar soğuktur ama muhabbet ve misafirperverlik her zaman sıcaktır. Bugün esnafımızla, vatandaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Depremler sonrası vatandaşlarımızın geçici olarak barınma sağladığı Millet Bahçemizde peyzaj ve yenileme çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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Güngör Ve ÜnlüerAfşin’de Incelemelerde Bulundu
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