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Güngör’den Elbistan Teşkilatına Hayırlı Olsun Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Elbistan İlçe teşkilatını ziyaret ederek göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Güngör’den Elbistan Teşkilatına Hayırlı Olsun Ziyareti

Güngör’den Elbistan Teşkilatına Hayırlı Olsun Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Elbistan İlçe teşkilatını ziyaret ederek göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Teşkilat üyeleriyle de bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ve şehir genelinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı.

İlçedeki Yatırımlar Görüşüldü

Başkan Güngör, programının devamında Elbistan Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde konuşan Başkan Güngör, “Elbistan Belediyemizi ziyaret ederek ilçemizde yapılan çalışmaları değerlendirdik. Ardından hemşehrilerimize daha koordineli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kuzey ilçelerimiz için oluşturduğumuz daire başkanlığımızı ziyaret ettik. Ekip arkadaşlarımızdan bölgedeki çalışmaların son durum bilgilerini aldık” ifadelerini kullandı.

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