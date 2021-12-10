Güngör’den Yedikuyular’a Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kar yağışının etkili olduğu Yedikuyular Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Yaptığı açıklamada yağışla birlikte kayak sezonunun da kapısının aralandığına dikkat çeken Başkan Güngör, “Bu sene kurak bir mevsimden sonra hamdolsun mevsimin ilk yağışını aldık. Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde kar, şehir merkezimizde ise yağmur yağıyor. Rabbim rahmetini esirgemedi. Burası bölgenin en ulaşılabilir kayak merkezi. Özellikle civar komşularımıza baktığımızda gerek o şehirlerimizin, komşularımızın coğrafi durumu, iklim şartları ve ulaşım durumları göz önünde bulundurulduğunda en yakın kayak merkezi Yedikuyular. Şehir merkezine de 10 kilometrelik bir mesafede. Tüm vatandaşlarımızı Kahramanmaraş’ı ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ni görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baştan Sona Yenilendi

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yapılan yatırımların kapasiteyi de artırdığını ifade eden Güngör açıklamasını, “Biz her yıl tesisimizin altyapısını güçlendiriyoruz. Özellikle geçen yıl yol genişletmesini tamamladık ve yol standardını artırdık. Burada içme suyu problemini hallettik ve yeni tesislerle kapasitemizi artırdık. Bungalov Evler hizmete açıldı. Yine sosyal tesis, yeme içme mekânı da şu an hazır durumda. Ayrıca hemen girişte çok büyük bir Bedesten Çarşısı hizmete hazır duruma geldi. Bu sene Yedikuyular Kayak Merkezi'ni ziyaret edenler, bu yeni mekânlarla çok daha farklı bir tesis görecekler. Ayrıca Şubat ayında Avrupa Kar Voleybolu turnuvası burada yapılacak. Öyle tahmin ediyorum ki en az 20 ülkeden sporcular ve ziyaretçileri ağırlayacağız” şeklinde sürdürdü. Kar yağışlarının başlamasıyla tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduklarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, aksamaların yaşanmadığı bir kış temenni ettiğini söyledi.