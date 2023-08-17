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Habib Aytekin moderatör olarak atandı!

Boğaz İçi Üniversitesinde Gerçekleşecek Basın ve Yayın Kurultayına Gazeteci Dr. Habib Aytekin Moderatör Atanmıştır.

Habib Aytekin moderatör olarak atandı!

Habib Aytekin moderatör olarak atandı!

Boğaz İçi Üniversitesinde Gerçekleşecek Basın ve Yayın Kurultayına Gazeteci Dr. Habib Aytekin Moderatör Atanmıştır.

17 Ağustos 2023 Perşembe 18:13

Basın Kurultayı düzenlenecek törende basın ve yayın alanında yılın en iyilerini buluşturacaklar. Törene medya şirketlerin üst düzey yöneticileri ve gazeteci dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Basın ve yayın Ödül Töreni’nde 23 kategoride ödüller sahipleriyle bulaşacak.

Basın ve yayın ve sosyal medya alanında birçok farklı kategoride Yılın En’lerinin belirlendiği ve bu yıl 5.si düzenlenecek Boğaziçi basın ve yayın Ödülleri’nde ödüle hak kazananlar halk oylaması ve Jüri oylaması ile belirlenecektir.

Boğaziçi Basın ve Yayın Ödülleri Jürisinde yer alacaklar belirlenecek “5. Boğaziçi Basın ve Yayın Ödülleri” ödül töreni gerçekleşecek...

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Habib Aytekin Moderatör Olarak Atandı!
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