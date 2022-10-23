Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve mahallelerin ulaşım standardını artırmak için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinde Hacınınoğlu Mahallesi’ne ulaşım sağlayan grup yolu oldu. Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan 7 kilometre uzunluğundaki grup yolu sathi asfalt uygulamalarıyla baştan sona yenileniyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak grup yolunun standardının artırılması hedefleniyor.

Çalışmalarımız Artarak Devam Ediyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için muhtelif bölgelerde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sezon boyunca şehrimizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla mahallelerimizin kilit parke, asfalt ve yama ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladık. İlçelerimizin ve mahallelerimizin ulaşım standardını artırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde çalışmalarımız artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.