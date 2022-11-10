Hakan Hakkoymaz, Atatürk; “Türk Milleti’nin Tarihi ve Milli Ortak Değeridir”

Hakan Hakkoymaz mesajında şunları söyledi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 84’nci yıldönümünde, ülkemize karşı türlü türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

"Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini” Cihana ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, "Kuvvetli öngörüsü” gelmektedir.

Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur.

Atatürk’ün istiklal mücadelesini verdiği zorlu dönemde yaşananlar, Türkiye’yi her taraftan kuşatan düşmanlarıyla, ihanetleriyle, isyanlarıyla ve bunlara karşı verilen mücadelelerle, her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gereken bir dönemdir.

Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk Milleti’nin;

"Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşması mümkündür.

Atatürk; bir yandan asil Türk Milleti’nin kendine olan güvenini ve var olma kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da milletin içine nifak sokan bu gafillerle mücadeleye öncelik vermiştir.

O nedenle; "Türk Milleti’nin Gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin” öncelikli hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur.

Atatürk’ün adını kullanarak kirli işlere bulaşanların ve ilkelerini yanlış yorumlayarak siyaseten nemalanmaya çalışanların vermekte olduğu zarar; maalesef, Atatürk’e açıktan saldırmayı gelenekselleştiren çevrelerin verdiğinden az değildir.

Atatürk; Türk Milleti’nin tarihi ve milli ortak değeridir.

"Ne Mutlu Türküm Diyene” demekle övünen büyük milletimizin gençleri "Türklük gururu ve şuuru ile Millet olmanın anlamı” nı atiye taşıyacaklardır.

Büyük Türk Milleti; "Yeniden bir şahlanışın ve aydınlık bir geleceğe doğru gururla ve güvenle yol almanın” büyük adımlarını atmanın hazırlığı içerisindedir.

Bu Ülküyü gerçekleştirmek de büyük Atatürk’ün dediği gibi yine "Milletin azim ve iradesiyle mümkün olabilecektir”

Türk Milleti; tarihin her evresinde; kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında; "İhanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgâha rağmen” kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir.

Türk Milleti, işte bu nedenle, büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır.

Bundan sonra da asil Türk Millet’i; hiçbir güce boyun eğmeyecek ve vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

"Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen, en zor anlarda olamaz denilenleri olur hale getiren” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Ruhları Şad, Mekânı Cennet olsun!”