Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun...
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca...
Elbistan, kasımpatı çiçekleri ile renklendirildi
Elbistan, kasımpatı çiçekleri ile renklendirildi

Hakan Hakkoymaz, Atatürk; “Türk Milleti’nin Tarihi ve Milli Ortak Değeridir”

TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Hakan Hakkoymaz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakan Hakkoymaz, Atatürk; “Türk Milleti’nin Tarihi ve Milli Ortak Değeridir”

Hakan Hakkoymaz, Atatürk; “Türk Milleti’nin Tarihi ve Milli Ortak Değeridir”

TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Hakan Hakkoymaz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım 2022 Perşembe 10:45

Hakan Hakkoymaz mesajında şunları söyledi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 84’nci yıldönümünde, ülkemize karşı türlü türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

"Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini” Cihana ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, "Kuvvetli öngörüsü” gelmektedir.

Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur.

Atatürk’ün istiklal mücadelesini verdiği zorlu dönemde yaşananlar, Türkiye’yi her taraftan kuşatan düşmanlarıyla, ihanetleriyle, isyanlarıyla ve bunlara karşı verilen mücadelelerle, her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gereken bir dönemdir.

Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk Milleti’nin;

"Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşması mümkündür.

Atatürk; bir yandan asil Türk Milleti’nin kendine olan güvenini ve var olma kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da milletin içine nifak sokan bu gafillerle mücadeleye öncelik vermiştir.

O nedenle; "Türk Milleti’nin Gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin” öncelikli hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur.

Atatürk’ün adını kullanarak kirli işlere bulaşanların ve ilkelerini yanlış yorumlayarak siyaseten nemalanmaya çalışanların vermekte olduğu zarar; maalesef, Atatürk’e açıktan saldırmayı gelenekselleştiren çevrelerin verdiğinden az değildir.

Atatürk; Türk Milleti’nin tarihi ve milli ortak değeridir.

"Ne Mutlu Türküm Diyene” demekle övünen büyük milletimizin gençleri "Türklük gururu ve şuuru ile Millet olmanın anlamı” nı atiye taşıyacaklardır.

Büyük Türk Milleti; "Yeniden bir şahlanışın ve aydınlık bir geleceğe doğru gururla ve güvenle yol almanın” büyük adımlarını atmanın hazırlığı içerisindedir.

Bu Ülküyü gerçekleştirmek de büyük Atatürk’ün dediği gibi yine "Milletin azim ve iradesiyle mümkün olabilecektir”

Türk Milleti; tarihin her evresinde; kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında; "İhanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgâha rağmen” kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir.

Türk Milleti, işte bu nedenle, büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır.

Bundan sonra da asil Türk Millet’i; hiçbir güce boyun eğmeyecek ve vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

"Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen, en zor anlarda olamaz denilenleri olur hale getiren” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Ruhları Şad, Mekânı Cennet olsun!”

Anahtar Kelimeler:
Hakan HakkoymazAtatürk; “Türk Milleti’nin Tarihi Ve Milli Ortak Değeridir”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan Belediyesinden vergi uyarısı! Cezalı duruma düşmeyin
Elbistan Belediyesinden vergi uyarısı! Cezalı duruma düşmeyin
Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması
Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımızı Ortak Akılla Hayata Geçiriyoruz’
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımızı Ortak Akılla Hayata Geçiriyoruz’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber