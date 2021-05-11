Halit Orhan’dan Bayram Mesajı

Orhan, “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir.

Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar.

Ramazan Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir.

Ramazan Bayramı’nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına, hastalık belasının def olmasına katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ediyorum.

Bu duygular içinde mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.