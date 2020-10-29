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Halit Orhan’dan Mevlit Kandili Mesajı

Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkan Halit Orhan, Mevlit Kandili Mesajı Yayınladı.

Halit Orhan’dan Mevlit Kandili Mesajı

Halit Orhan’dan Mevlit Kandili Mesajı

Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkan Halit Orhan, Mevlit Kandili Mesajı Yayınladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:45
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Halit Orhan, mesajında şunları söyledi;

“İnsanlık alemine bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen ve insanlığın ufkunu aydınlatan Peygamberimizin bu mübarek günde dünyaya teşriflerini kutlarken O’nun örnek şahsiyetini, güzel ahlakını evrensel değerlerini tanımaya ve tanıtmaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Hz.Muhammed hoşgörüsü toplumsal barışın temel taşıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuz olan Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir.

Bize düşen, her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimizi, içimizde ve çevremizde yeniden anlamak ve onun bize kazandırdığı kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat vefa, haklının yanında yer alma, hak ve doğru olanı temsil etme gibi değerlere hayatımızda işlerlik kazandırmaktır.

Mevlit Kandilinin vatanımızın huzur ve mutluluğa,milletimizin birlik ve beraberliğine,bütün insanlığın kurtuluşuna hayırlara vesile olmasını yüce Allah`tan dilerim.”

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Halit Orhan’dan Mevlit Kandili Mesajı
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