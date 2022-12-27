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Halk Oyunları KAMEK’le Yaşatılıyor

KAMEK Halk Oyunları Kursu’nda eğitim alan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde de hünerlerini sergiliyor. Halk Oyunları ekibi, sergilediği performansla seyircilerin beğenisini kazanıyor.

Halk Oyunları KAMEK’le Yaşatılıyor

Halk Oyunları KAMEK’le Yaşatılıyor

KAMEK Halk Oyunları Kursu’nda eğitim alan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde de hünerlerini sergiliyor. Halk Oyunları ekibi, sergilediği performansla seyircilerin beğenisini kazanıyor.

27 Aralık 2022 Salı 17:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) en çok ilgi gören eğitimlerden birisi de Halk Oyunları oldu. KAMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; farklı yörelere ait oyunlar, geleneksel danslar, adım ve figürler, müzikal ve ritmik sayımlar gibi çeşitli eğitimler veriliyor. Kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alarak hünerlerini sergiliyor. Halk Oyunları ekibi, etkinliklerde sergiledikleri zeybek, horon, halay gibi halk danslarıyla da seyircilerin büyük beğenisini kazanıyor. KAMEK Halk Oyunları Kursu’nda yeni şeyler öğrendiklerini ve sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Halk Oyunları KAMEK’le Yaşatılıyor
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