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Hamas lideri Haniye Tahran'da öldürüldü!

Olayın ardından Hamas'ın yaptığı açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı.

Hamas lideri Haniye Tahran'da öldürüldü!

Hamas lideri Haniye Tahran'da öldürüldü!

Olayın ardından Hamas'ın yaptığı açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:56

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hamas'ın en üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu başkent Tahran'da öldürüldüğünü belirtti.

Olayın ardından Hamas'ın yaptığı bir açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı.

Haniye'nin bir korumasının da saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e Cumartesi akşamı bir roket saldırısı düzenlenmesinin ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim had safhada.

7 Ekim'de İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanlarının düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürmesi ve 250 kadar kişiyi de rehin almasıyla beraber bölgedeki çatışma tekrar alevlendi. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.

Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.

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Hamas Lideri Haniye Tahranda öldürüldü!
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