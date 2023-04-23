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Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, bütün projelerimizde merkeze alarak onlar için güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Zorlu deprem sürecinde de psikososyal destek amacıyla çocuklarımızın daima yanında olduk” dedi.

Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı

Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, bütün projelerimizde merkeze alarak onlar için güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Zorlu deprem sürecinde de psikososyal destek amacıyla çocuklarımızın daima yanında olduk” dedi.

23 Nisan 2023 Pazar 11:54

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyoruz”

“Sözlerime, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ederek başlamak istiyorum. 23 Nisan’ın, TBMM’nin açılış yıl dönümü olmasının yanı sıra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmesi oldukça anlamlıdır. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Bizler, her zaman çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de, Kahramanmaraş’ta ve Onikişubat’ta yaşamaları için kıymetli anne ve babaları ile halkımızdan aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Onikişubat Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, bütün projelerimizde merkeze alıyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler hiç kuşkusuz en büyük hasarı yavrularımıza verdi. Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımıza psikososyal destek vermek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptık. Rehberlik hizmetlerinin yanı sıra Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve kukla gibi eğlenceler düzenlemenin yanı sıra sinema günleri, binlerce oyuncak ve pamuk şeker dağıtarak yavrularımızın yüzünü güldürmeyi hedefledik. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bir kere daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, 23 Nisan’ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Tüm çocuklarımıza nice güzel bayramlar diliyorum.”

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Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı
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