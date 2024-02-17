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Hanifi Toptaş; “Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışacağız”

Rıdvan Hoca Yer Altı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde daha dirençli, yaşanabilir ve standardı yüksek bir Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Onikişubat için hazırız, kararlıyız” dedi.

Hanifi Toptaş; “Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışacağız”

Hanifi Toptaş; “Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışacağız”

Rıdvan Hoca Yer Altı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde daha dirençli, yaşanabilir ve standardı yüksek bir Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Onikişubat için hazırız, kararlıyız” dedi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 14:10

Adaylığı tebliğ edildiği günden itibaren Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Rıdvan Hoca Yer Altı Çarşısı oldu.

AK Parti Onikişubat ilçe teşkilatının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Adayı Toptaş, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Çarşıda vatandaşlarla da bir araya gelen Toptaş, daha yanaşabilir Onikişubat noktasında hedeflerinden bahsetti. 31 Mart’ta Onikişubat’tan en yüksek oyu alma hedefiyle gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Hanifi Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geliyor, sorun ve taleplerini dinliyor, Onikişubat için hedeflerimizden, projelerimizden bahsediyoruz.

Bugün de teşkilatımızla birlikte Rıdvan Hoca Yer Altı Çarşısı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle sohbet ettik. Hamdolsun büyük bir teveccühle karşılaştık. 31 Mart’ta Onikişubat’tan en yüksek oyu alma hedefiyle teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde daha dirençli, yaşanabilir ve standardı yüksek bir Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Onikişubat için hazırız, kararlıyız” dedi.

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