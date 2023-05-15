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Hasan Gezginç’ten Teşekkür Mesajı

Ak Parti Kahramanmaraş 6. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, seçim sonuçlarından sonra teşekkür mesajı yayınladı.

Hasan Gezginç’ten Teşekkür Mesajı

Hasan Gezginç’ten Teşekkür Mesajı

Ak Parti Kahramanmaraş 6. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, seçim sonuçlarından sonra teşekkür mesajı yayınladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:03

Kahramanmaraş halkına teşekkür eden Hasan Gezginç, "Seçim dönemi boyunca bize ilgisini eksik etmeyen ve sandıkta sözünü söyleyen Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve partimiz teşkilatında seçim sürecinde bana destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Oyunu aldığı ve alamadığı bütün hemşehrilerine şükran borcunun hiç bitmeyeceğini belirten Gezginç,“14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kahramanmaraş bizim sevdamız, bundan sonrada hep öyle kalacak.

Tüm hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizleri devamlı güler yüzle karşılayan, Mahalle sakinlerimize, Esnaflarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Esnafımız, vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde bizleri gönüllerine, bağırlarına bastı. 7'den 77'ye aynı olduk. Hepsinden Allah razı olsun.

Yağmur, çamur demeden süreci omuz omuza benimle birlikte bana yol arkadaşlığı yapan, tüm dostlarıma, yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Hasan Gezginç’ten Teşekkür Mesajı
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