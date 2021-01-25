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Hasırcıoğlu AVM takdir topladı

Kahramanmaraş’ta faaliyet yürüten Hasırcıoğlu AVM, ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’ya sponsor oldu.

Hasırcıoğlu AVM takdir topladı

Hasırcıoğlu AVM takdir topladı

Kahramanmaraş’ta faaliyet yürüten Hasırcıoğlu AVM, ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’ya sponsor oldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:22
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Sponsorluk anlaşmasıyla Kahramanmaraşlıların takdirini toplayan Hasırcıoğlu AVM, dizinin reklam arasında ise Kahramanmaraş’ın İstiklal Madalyasını kullanmasıyala dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın Kahramanlık nişanına vurgu yapılan reklamda farkındalık oluşturlması amaçlandı.

Atılan bu adım sonrası sosyal medyadan çok ciddi olumlu tepki alan Hasırcıoğlu AVM, sosyal projesiyle Kahramanmaraş’ın gönlünde taht kurdu.

Konuyla ilgili konuşan Hasırcıoğlu AVM Genel Müdürü, Gürbüz Meral; “Biz kentin sosyal, kültürel anlamda tanıtımına katkı sunacak dizilere destek vermekten şeref duyarız. Kahramanmaraş’ın adını taşıyan Maraşlı dizisine, Kahramanmaraş’ın adını taşıdığı için destek verdik. Aldığımız kara sonrası gelen yorumlar bizi menun etti. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.”

Kahramanmaraş’ta 28 yıldır Alışveriş Sektöründe Kaliteli Hizmetiyle Müşterilerin Tercih Ettiği Hasırcıoğlu AVM kampanyalarına da devam ediyor.

Binlerce Ürün İle Müşterilerine Geniş Bir Alış Veriş Yelpazesi Sunan Hasırcıoğlu AVM, Kaliteli Hizmet Anlayışı, Müşteri Memnuniyeti Önceliğiyle Her Geçen Gün Büyümeye Devam Ediyor. (HABER-MUTTALİP AKKUŞ)

Son Güncelleme: 25.01.2021 13:35
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Maraşlı’ya Sponsor OlduATVHasırcıoğlu Avm
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