Hassa Belediye Başkanı'ndan işçilere müjde! Maaşlara yüzde 56 zam!

Hassa Belediyesine bağlı HAS-BEL şirketi personelleri ve Hizmet İş Sendikası üyeleri için yapılan ek protokol ile maaşlarda iyileştirme sağlandı.

Yapılan anlaşma sonucunda, çalışan maaşlarına yüzde 56 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, maaşlar 21 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseldi.

Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, maaş iyileştirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığını almasının önemine vurgu yaparak, "Çalışanlarımızın ekonomik koşullarını iyileştirmek, onlara daha iyi bir yaşam standardı sunmak için çaba gösteriyoruz. Bu zam, emeklerine olan saygımızın bir göstergesidir," dedi.

Yapılan maaş artışı, belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı. Hassa Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasındaki bu olumlu gelişme, çalışanların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.