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Hatay'da yerli üretim tarım marketi açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yerli tarım ürünlerinin satılacağı marketin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'da yerli üretim tarım marketi açıldı

Hatay'da yerli üretim tarım marketi açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yerli tarım ürünlerinin satılacağı marketin açılışı gerçekleştirildi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 11:25
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13 Yıldız Tohumculuk tarafından kurulan marketin açılışın törenine Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, sektör temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Yerli tarım ürünlerinin satışa sunulacağı marketin açılış törenin ardından Eser, AA muhabirine, ülke tarımının daha ileriye gidebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu da, Hatay bölgesinin lokomotif sektörünün tarım olduğunu anlattı.

Toplumun salgın döneminde sağlığın önemini yeniden anladığını ifade eden Zaroğlu, ''Bölgemiz için tarım çok önemlidir. Tarımın önemi ticarete de katkı sağlayacaktır. Bölgenin lokomotifi olan tarımda yapılacak değişiklikler hem istihdamın hem de ekonominin can damarı olacaktır.'' diye konuştu.

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