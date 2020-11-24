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Hatay’ın künefe peyniri ihraç ediliyor

Antakya künefesinin içinde kullanılan özel tuzsuz peynir, son dönemde yurt dışından ilgi görmeye başladı.

Hatay’ın künefe peyniri ihraç ediliyor

Hatay’ın künefe peyniri ihraç ediliyor

Antakya künefesinin içinde kullanılan özel tuzsuz peynir, son dönemde yurt dışından ilgi görmeye başladı.

24 Kasım 2020 Salı 11:43
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UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, aylık ortalama 600 ton üretilen tuzsuz künefe peynirinin yüzde 15'i ihraç ediliyor.

Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkanı Mustafa Görgen, AA muhabirine, künefeden sonra künefe peyniriyle de Hatay'ın ihracatta söz sahibi olmaya başladığını söyledi.

Özel tuzsuz peynirin, Antakya künefesinin olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Görgen, şöyle devam etti:

"Künefe peynirinin önemi zaten künefemizin temel ham maddesidir. Bölgemizde bilindiği üzere endemik bitki örtüsü oldukça yaygın ve çeşitli, bu endemik bitkilerle beslenen hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt ve bölgenin nem oranı bizim künefe peynirimizin istediğimiz aromaya ulaşmasına çok büyük katkı sağlıyor. Hal böyle olunca dışarıdaki şehirlerden ve ülkelerden ciddi talep var. Zaten Türkiye geneli göndermediğimiz bölge yok, her tarafa künefe peynirimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra son zamanlarda yurt dışından da talep var, peynirimizin ihracına da başladık."

Hatay'da günlük yaklaşık 200 ton künefe peyniri için süt işlendiğini belirten Görgen, bu sütten günlük ortalama 20 ton künefe peyniri elde edildiğini aktardı.

Bunun da ayda 600 ton künefe peynir üretimine denk geldiğini vurgulayan Görgen, üretilen peynirin yüzde 15'inin ihraç edildiğini anlattı.

- "Çok güzel talepler var"

Künefenin peyniriyle de ihracatta söz sahibi olmak istediklerini kaydeden Görgen, şu ifadeleri kullandı:

"Peynirimizin kendine özgü bir yapısı var, künefe için tuzsuz ve kendine özgü aromaya sahip olması bu peynirimizi çok değerli kılıyor. Dolayısıyla ihracatına başladık, özellikle Orta Doğu ülkeleri Irak, Suudi Arabistan, Dubai, Katar ve Kuveyt gibi bu bölgelere gönderme yapıyoruz. Şu an ciddi bir boyutta değil ama çok güzel talepler var, her geçen gün gelişecek. Künefemizin ne kadar popüler olduğunu biliyorsak yarın bir gün künefe peynirimizin de yurt dışında ve içinde popülaritesini göreceğiz, anlayacağız. Bölge esnaflarımızla birlikte nasıl ki künefede Hatay olarak Türkiye'de ve dünyada söz sahibiysek gene Hatay olarak künefe peynirimizle de dünyada söz sahibi olacağız."

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