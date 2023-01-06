Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’
Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü...
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi
Dulkadiroğlu Konağında Halı Dokuma, Aba Ve Keçe Kursu
Dulkadiroğlu Konağında Halı Dokuma, Aba...
Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor
Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor
Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi
Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi

Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’

Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hüsn-i Hat Atölyesi’ndeilk eğitim dönemin noktalandı.Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’

Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’

Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hüsn-i Hat Atölyesi’ndeilk eğitim dönemin noktalandı.Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

06 Ocak 2023 Cuma 14:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde şehirde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak, entelektüel düzeye katkıda bulunmak ve bireylerin kişisel gelişimlerine destek olmak adına faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Diriliş Sanat Merkezi’nde de ilk dönem eğitimleri tamamlanıyor. Dedeoğlu Konağı’nda düzenlenen eğitimlerden Hüsn-i Hat Atölyesi’nde de son ders yapılarak ilk eğitim dönemi noktalandı. Toplamda 6 hafta süren atölyede Hattat Arif Yücel tarafından kursiyerlere; Hat sanatı tarihi, çeşitleri ve ekolleri, Hat sanatını icra ederken kullanılan malzemeler, yazı üzerinde tashih yapmak, Rikâ hattı gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı. Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun Soluklu Bir Yolculuk

Diriliş Sanat Merkezi ve kurslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüsn-i Hat Atölyesi eğitmeni Hattat Arif Yücel, “Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturulan Diriliş Sanat Merkezi’nde Hat sanatına da yer verilmesi ayrı bir güzellik. 6 hafta boyunca devam eden kursumuzda öğrencilerimize, sanat ve estetik konularını anlatmaya gayret ettik. İlk olarak Hat sanatının tarihçesi ve günümüzde bu sanatın en yaygın kullanıldığı alanları anlattık. Akabinde Rikâ hattını uygulamalı olarak kursiyerlerimize öğretmeye çalıştık. Tabi Hat sanatı çok uzun soluklu bir yolculuk. Bir hattatın yetişmesi yıllar sürebiliyor. Bu kursta bir diğer amacımız ise özellikle gençlerimize estetik bir bakış açısı kazandırmak oldu” dedi.

Takdire Şayan Faaliyetler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerine verdiği önemin çok değerli olduğunu belirten Yücel, “Sanat, değer gördüğü yerde gelişebilir, yükselebilir. Hat sanatı da aynı şekilde değer gördüğü yerde yeşerir. Hat sanatının amacı insanların sadece el becerilerini geliştirmek değildir. Aynı zamanda ruhi anlamda da insanlara bir şeyler kazandırmayı hedefler. Büyükşehir Belediyemizin de bu doğrultuda hayata geçirdiği faaliyetleri gerçekten takdire şayan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Faaliyetleri Yakından Takip Ediyorum

Kursiyer Fevzi Şahin, “Büyükşehir Belediyemizin bu tür faaliyetlerini yakinen takip ediyorum. Mesaim el verdiğince etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hüsn-i Hat derslerini de çok önemseyerek devamsızlık yapmadan takip ettim. Bizlere böyle bir imkân tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve Arif Yücel hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manen ve İlmen Yeni Şeyler Öğrendik

Hüsn-i Hat kursunda manen ve ilmen yeni şeyler öğrendiğini belirten Sema Demirbanka, “Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hat dersinden Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından haberdar oldum. Hat sanatına merakım olduğu için hemen başvuru yaptım. Bu kursta manen ve ilmen çok şeyler öğrendik. Eğitimlerin devamını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yine bu kursta eğitimler almak isterim. Hayrettin Güngör Başkanımıza, Arif Yücel hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Hattat Yücel‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi
Geleceğin Teknofest Şampiyonları Afşin Atlas Anadolu Lisesinde Yetişiyor
Geleceğin Teknofest Şampiyonları Afşin Atlas Anadolu Lisesinde Yetişiyor
TOKİ Kahramanmaraş sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu
TOKİ Kahramanmaraş sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu
Kahramanmaraş’a dev heykel!
Kahramanmaraş’a dev heykel!
Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber