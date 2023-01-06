Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde şehirde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak, entelektüel düzeye katkıda bulunmak ve bireylerin kişisel gelişimlerine destek olmak adına faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Diriliş Sanat Merkezi’nde de ilk dönem eğitimleri tamamlanıyor. Dedeoğlu Konağı’nda düzenlenen eğitimlerden Hüsn-i Hat Atölyesi’nde de son ders yapılarak ilk eğitim dönemi noktalandı. Toplamda 6 hafta süren atölyede Hattat Arif Yücel tarafından kursiyerlere; Hat sanatı tarihi, çeşitleri ve ekolleri, Hat sanatını icra ederken kullanılan malzemeler, yazı üzerinde tashih yapmak, Rikâ hattı gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı. Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun Soluklu Bir Yolculuk

Diriliş Sanat Merkezi ve kurslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüsn-i Hat Atölyesi eğitmeni Hattat Arif Yücel, “Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturulan Diriliş Sanat Merkezi’nde Hat sanatına da yer verilmesi ayrı bir güzellik. 6 hafta boyunca devam eden kursumuzda öğrencilerimize, sanat ve estetik konularını anlatmaya gayret ettik. İlk olarak Hat sanatının tarihçesi ve günümüzde bu sanatın en yaygın kullanıldığı alanları anlattık. Akabinde Rikâ hattını uygulamalı olarak kursiyerlerimize öğretmeye çalıştık. Tabi Hat sanatı çok uzun soluklu bir yolculuk. Bir hattatın yetişmesi yıllar sürebiliyor. Bu kursta bir diğer amacımız ise özellikle gençlerimize estetik bir bakış açısı kazandırmak oldu” dedi.

Takdire Şayan Faaliyetler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerine verdiği önemin çok değerli olduğunu belirten Yücel, “Sanat, değer gördüğü yerde gelişebilir, yükselebilir. Hat sanatı da aynı şekilde değer gördüğü yerde yeşerir. Hat sanatının amacı insanların sadece el becerilerini geliştirmek değildir. Aynı zamanda ruhi anlamda da insanlara bir şeyler kazandırmayı hedefler. Büyükşehir Belediyemizin de bu doğrultuda hayata geçirdiği faaliyetleri gerçekten takdire şayan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Faaliyetleri Yakından Takip Ediyorum

Kursiyer Fevzi Şahin, “Büyükşehir Belediyemizin bu tür faaliyetlerini yakinen takip ediyorum. Mesaim el verdiğince etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hüsn-i Hat derslerini de çok önemseyerek devamsızlık yapmadan takip ettim. Bizlere böyle bir imkân tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve Arif Yücel hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manen ve İlmen Yeni Şeyler Öğrendik

Hüsn-i Hat kursunda manen ve ilmen yeni şeyler öğrendiğini belirten Sema Demirbanka, “Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hat dersinden Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından haberdar oldum. Hat sanatına merakım olduğu için hemen başvuru yaptım. Bu kursta manen ve ilmen çok şeyler öğrendik. Eğitimlerin devamını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yine bu kursta eğitimler almak isterim. Hayrettin Güngör Başkanımıza, Arif Yücel hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.