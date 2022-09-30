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Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 2 Ekim Pazar günü “Kitaplar Ülkesi” adlı tiyatro gösterisini NFK’da çocuklarla buluşturacak.

Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor

Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 2 Ekim Pazar günü “Kitaplar Ülkesi” adlı tiyatro gösterisini NFK’da çocuklarla buluşturacak.

30 Eylül 2022 Cuma 13:31

2 seans şeklinde sahnelenecek gösterinin biletleri NFK’dan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğreticileri etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2 Ekim Pazar günü “Kitaplar Ülkesi” adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gösterinin biletlerinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtildi.

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Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor
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