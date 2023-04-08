Hayrat İnsanı Yardım Vakfı Depremzedeler İçin Seferber Oldu

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, günlük 4 bin 500 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Hayır severlerin gönderdiği insani yardım kolileri ise Ramazan ayında afetzedelere dağıtılıyor. Vakfın Ramazan ayı sloganı ise ‘Hoş geldin umut’ oldu. Yaklaşık 450 kişilik bir ekiple çalışan Vakıf Ramazan ayı boyunca 4 bin 500 kişiye iftar ve sahur yemeği veriyor.

Hayrat İnsanı Yardım Kahramanmaraş Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, depremin ilk gününden beri sahada olduklarını depremzedelerin her türlü yardımına koştukları şu anda da yaraların sarılması tekrar eski günlere dönülmesi için adeta seferberlik başlattıklarını ifade etti.