Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımız çok daha iyi yerlere gelecek’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Programı kapsamında Başkan Güngör, Onikişubat ilçesinde Suluyayla, Topçalı, Kerimli, Yolyanı ve Döngele Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve teşkilat mensupları da yer aldı. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Milletvekilimiz Sayın Ahmet Özdemir, Onikişubat İlçe Başkanımız, teşkilat mensuplarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Onikişubat ilçemizde beş mahallemizi ziyaret ettik. Tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi hüsnü kabulle, güler yüzle ve muhabbetle karşıladılar” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Mahallelerin ihtiyaçlarının büyük bir hızla giderildiğinin altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, “Mahalinde yaptığımız ziyaretlerde hem mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyoruz, hem de mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oluyor. Hamdolsun her ziyaretimizde mahallelerimizin eksiklerinin giderek azaldığını ve hemşehrilerimizin taleplerinin büyük birçoğunun karşılandığını görüyoruz. Her geçen gün hükümetimiz ve belediyelerimiz tarafından şehrimizde çok güzel işler hayata geçiriliyor. Hemşehrilerimize taahhüt ettiğimiz çalışmaları yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin yeni taleplerini de bir plan dâhilinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalarla Kahramanmaraş’ımız inşallah çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

Şehrimiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Onikişubat ilçemizde mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Gerçekten hemşehrilerimizle aramızda çok samimi ve güzel bir muhabbet var. Allah muhabbetimizi daim etsin inşallah. Hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ev sahiplikleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hemşehrilerimizle Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il ve ilçe teşkilatımızla birlikte Onikişubat ilçemizde mahallelerimizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Gerekli notlarımızı aldık. AK Parti il ve ilçe teşkilatı olarak her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de tüm kademelerimizle birlikte hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını dinleyerek çözüme kavuşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.