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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkonuş yaylasını ziyaret etti

Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati Akdeniz’in doğa harikası Başkonuş Yaylasını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkonuş yaylasını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkonuş yaylasını ziyaret etti

Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati Akdeniz’in doğa harikası Başkonuş Yaylasını ziyaret etti.

06 Haziran 2021 Pazar 17:33
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Hazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’ye Kahramanmaraş’a özgü firik ikram edilirken sonrasında Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu dondurma şovu gerçekleştirdi. Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Bakan Yardımcısı Nebati’ye eşlik ederek Başkonuş Yaylasını gezdirdi.

Başkonuş Yaylasına hayran kaldığını dile getiren Hazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati en kısa sürede yayla tatili için geleceğini söyledi.

. Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise Kahramanmaraş için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türes Kahramanmaraş Şube Başkanı aynı zamanda Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada sayın bakanımızı başkonuş yaylasında ağırlamanın grurunu duyuyoruz ifadelerine yer verdi.Erdoğanyılmaz son olarak başkonuş yaylası için önümüzdeki günlerde çok özel projelerin ve çalışmaların olacağının da müjdesini verdi.(AKSU TV)

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