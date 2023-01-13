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Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı

Büyükşehir Belediyesi; Türkiye’nin farklı şehirlerinde onlarca kez sahnelenen ve seyircilerden tam not alan ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ adlı gösteriyi Kahramanmaraşlı tiyatroseverlerle buluşturdu. Kahkaha tufanına neden olan gösteri, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı

Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı

Büyükşehir Belediyesi; Türkiye’nin farklı şehirlerinde onlarca kez sahnelenen ve seyircilerden tam not alan ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ adlı gösteriyi Kahramanmaraşlı tiyatroseverlerle buluşturdu. Kahkaha tufanına neden olan gösteri, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

13 Ocak 2023 Cuma 16:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda konserden tiyatro gösterisine, konferanstan resim sergisine onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında; Türkiye’nin farklı şehirlerinde onlarca kez sahnelenen ve seyircilerden tam not alan ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ adlı yetişkin tiyatrosu Kahramanmaraşlı tiyatroseverler için perdelerini açtı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirine âşık olan Burcu ve Gürkan karakterlerinin evliliğe giden süreçte yaşadığı olayları, dış etkenler karşısında dayanamayan ve boşanma sürecine giden evliliklerini konu alan gösteriyi yüzlerce tiyatrosever büyük bir ilgiyle takip etti. Kahkaha tufanına neden olan gösteri, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Usta oyuncular; Kahraman Sivri, Burcu Kıratlı, Tuğçe Koçak Fırat, Gürkan Tavukçuoğlu ve Murat Ergür sahne performansıyla tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Çok Güzel Ağırlandık

Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan usta oyuncular Kahraman Sivri, Burcu Kıratlı, Tuğçe Koçak Fırat, Gürkan Tavukçuoğlu ve Murat Ergür, “Kahramanmaraş’ta çok güzel ağırlandık, mükemmel bir seyircimiz vardı. Salonu hıncahınç dolduran seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ı gezdik, yöresel lezzetlerini tattık. Kahramanmaraş’ın özellikle son zamanlarda tiyatroya gösterdiği ilgi de gerçekten çok güzel. Farklı şehirlerden tiyatro gruplarının gelerek burada oyun sergilediğini biliyoruz. İnşallah bu güzel etkinlikler artarak devam edecektir. Bizleri bu güzel şehre davet eden ve seyircilerimizle buluşmamızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı
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