Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları...
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...

Heyecan Bahçesi’nde Dünya Çevre Günü Etkinliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilköğretim öğrencilerini ağırladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Necati Okay, çocuklara çevre bilincini aşılayan etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

Heyecan Bahçesi’nde Dünya Çevre Günü Etkinliği

Heyecan Bahçesi’nde Dünya Çevre Günü Etkinliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilköğretim öğrencilerini ağırladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Necati Okay, çocuklara çevre bilincini aşılayan etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

07 Haziran 2022 Salı 16:11
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. İlköğretim öğrencilerin katıldığı etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci aşılandı. Etkinliğe katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çevreye verdikleri önemi hatırlattı.

Özellikle genç nesillerin çevre konusunda daha hassas olması adına yaptıkları çalışmaları dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre bilincinin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu hususta çok çeşitli çalışmalarda yapıyoruz. Özelikle genç nesillerin bu bilinçle büyümesi adına gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Onların daha güzel, daha yaşanılabilir bir ortamda büyümeleri adına gerekeni yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda icra edilen tüm etkinliklere de destek veriyoruz. Bugün geleceğimiz olan yavrularımızla Heyecan Bahçesi’nde bir araya geldik. Onlara çevre bilincini aşılama adına konuşmalar yaptık. Temiz bir çevrenin önemini anlattık. Bu gibi etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.”
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör: “Afşin millet bahçesi’ni tamamlıyoruz”
Başkan Güngör: “Afşin millet bahçesi’ni tamamlıyoruz”
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 15 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 15 İşçi Alacak
Kahramanmaraşlı şair ve yazar hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan taziye yayınladı!
Kahramanmaraşlı şair ve yazar hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan taziye yayınladı!
Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı
Kahramanmaraş’ta Hayvan Pazarı’na Ulaşım Sağlayan Arter Trafiğe Açıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber