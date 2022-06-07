Heyecan Bahçesi’nde Dünya Çevre Günü Etkinliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. İlköğretim öğrencilerin katıldığı etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci aşılandı. Etkinliğe katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çevreye verdikleri önemi hatırlattı.

Özellikle genç nesillerin çevre konusunda daha hassas olması adına yaptıkları çalışmaları dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre bilincinin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu hususta çok çeşitli çalışmalarda yapıyoruz. Özelikle genç nesillerin bu bilinçle büyümesi adına gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Onların daha güzel, daha yaşanılabilir bir ortamda büyümeleri adına gerekeni yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda icra edilen tüm etkinliklere de destek veriyoruz. Bugün geleceğimiz olan yavrularımızla Heyecan Bahçesi’nde bir araya geldik. Onlara çevre bilincini aşılama adına konuşmalar yaptık. Temiz bir çevrenin önemini anlattık. Bu gibi etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.”

