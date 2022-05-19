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Heyecan Bahçesi’nde Gençlik Buluşması

Dulkadiroğlu Belediyesi, 19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında Heyecan Bahçesi’nde gençlik buluşması düzenledi. Gençlerle bir araya gelen Başkan Okay, gençlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, “Adeta gençlik festivali havasında geçen bu güzel buluşma gençlerimizin coşkusuyla ayrı bir güzel hale geldi” dedi.

Heyecan Bahçesi’nde Gençlik Buluşması

Heyecan Bahçesi’nde Gençlik Buluşması

Dulkadiroğlu Belediyesi, 19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında Heyecan Bahçesi’nde gençlik buluşması düzenledi. Gençlerle bir araya gelen Başkan Okay, gençlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, “Adeta gençlik festivali havasında geçen bu güzel buluşma gençlerimizin coşkusuyla ayrı bir güzel hale geldi” dedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 18:16
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Kahramanmaraşlı gençlerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği gençlik buluşması, Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli aktiviteler ve adrenalin etkinlikleriyle geçen gençlik buluşmasında, Gençlik Merkezi Müzik Kursu öğrencileri de konser verdi.

Etkinlik alanını gezerek gençlerle sohbet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin memnuniyetine dikkat çekti.

Çok önemli ve güzel bir etkinliğe imza attıklarının altını çizen Başkan Okay, etkinlikle ilgili şunları dile getirdi: “Son 2 yılda pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu gibi etkinliklerden uzak kaldık. Vatandaşlarımızla buluşmayı ve onlarla sosyal etkinlik yapmayı özlemiştik. Çok şükür devletimizin gücü, milletimizin sabrı ve özverisiyle bu pandemi sürecini atlattık. Etkinlik ve faaliyetlerimize kavuştuk. Malum 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bizler de cumhuriyetin emanet edildiği gençlerimizle bir araya gelerek onlarla güzel bir vakit geçirme adına bir program yaptık. Bu program çerçevesinde Heyecan Bahçemizde adeta bir festival alanı oluşturduk. Burada gençlerimize güzel aktiviteler hazırladık. Hem adrenalin alanlarımız, hem de mesire alanımız adeta doldu taştı. Yine gençlik merkezimizde eğitim gören öğrenci kardeşlerimizin vermiş olduğu konserlerde bizleri ayrıca mutlu etti. Ben bu güzel etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Her zaman gençlerimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum.”
Programa, Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Kerem Erdoğan, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Üyeleri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Heyecan Bahçesi’nde Gençlik Buluşması
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