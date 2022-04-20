Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi’nin iftar yemeğinde sorunlar masaya yatırıldı

Çevre illerle birlikte 2 bin’in üzerinde üyenin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikanın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yrd. Ali Arif Yenipınar, basın mensupları katıldı.

Hak-İş İl Başkanı, Hizmet-İş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, iftar programına katılan üye ve davetlilere teşekkür etti.

İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, sendika üyelerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı toplu iş sözleşmesi sorunlarına ve sendikanın bu sorunlara yönelik çözümlerini aktardı.

“KİMSEYİ DÜŞMAN OLARAK GÖRMEDİK”

Hizmet İş yönetimi olarak hiçbir zaman hiçbir zeminde hiçbir muhataplarını aldatma üzerine müzakere yapmadıklarını belirten Hüseyin Öz şunları kaydetti;

“Biz sendika olarak şunu arzu ediyoruz. Biz karşımızda beraberce müzakere ettiğimiz insanları ve kurumları rakip olarak, hasım olarak, düşman olarak asla görmedik. Bu anlayışla belediye başkanlarımızı, belediye şirketlerin, KASKİ Genel Müdürlüğü gibi bütün iş verenlerinizi sosyal ortak olarak görüyoruz.

Biz aynı geminin içerisinde yürüyen yolcularız. Birimiz kaptan köşkünde, birimiz tayfa tarafında, birimiz yolcu, öbürümüz başka bir işle meşgul. Ama Kahramanmaraş’ı bir gemi kabul edersek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, her bir kademede ayrı ayrı hizmet eden insanlarız. Bu bakış açısıyla sizlerde en ücra köşelere kadar hizmet götüren kardeşlerimizsiniz. Biz bütün üyelerimize bu anlayışla bakıyoruz. Dolayısıyla sözleşme masasına da bu anlayışın hakim olmasını arzu ediyoruz. Bu bakışla masada muhatabımız olan insanları anlamak, onlarında bizi anlaması anlayışı ile kırmadan, incitmeden işçi arkadaşlarımızın taleplerini masaya yatırarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ta da aynı anlayışı hakim kılmak için mücadele veriyoruz. Son dakikaya kadar uzlaşmak için gayret ettik. Grev kararı almak zorunda kaldık. Ama bir taraftan da bu müzakere sürecini hem Maraş’ta hemde Ankara’da devam ettirdik.

Daha önce görev yapan arkadaşlarımızın eksiği nedeniyle bazı arkadaşlarımız yanlış algıya sahipler. Biz hiçbir zaman ülkemizin hiçbir yöresinde 78 tane teşkilatımızın içinden hiçbir teşkilatımıza rağmen sözleşme imzalamadık. Bunun bilinmesi önemli. Dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız o müzakerelerin içerisinde Şubat yada Mart ayında şube başkanı, şube yönetim kurulunu dinledim. Bu anlayışla müzakere masasında taleplerimizin kabulü hususunda ısrarla müzakereyi devam ettirdim. Ancak süreç tamamlanmadı. En nihayetinde sayın Özhaseki’nin makamında uzlaşarak görüşmeler tamamlandı.”

“ÖNÜMÜZDE 2 YOL VAR”

“Biz Hizmet İş yönetimi olarak altını çizerek ifade ediyorum; hiçbir zaman hiçbir zeminde hiçbir muhatabımızı aldatma üzerine müzakere yapmadık. Hiçbir muhatabımızı yanıltma üzerine bir görüşme yapmadık. Ne yazdıysak onların hepsini tek tek konuşarak sözleşmeye yazılmasını sağladık.

Toplu iş sözleşmesinde şubemizin hiçbir talebini ertelemedik, ötelemedik, yok saymadık. Şubemizin söylediği talepler üzerine bir toplu iş sözleşmesini imzaladık. Bugün sözleşmenin uygulnamasıyla ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. Bugün biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanımızla nezaketen bir görüşme daha yaptık. Sendikamın düşüncelerini kendisine ifade ettim. Önümüzde 2 yol var. Biri, bu süreci beraberce nasıl belli bir noktaya kadar getirdik, akşam sateninde hakemler eşliğinde sözleşmeyi imzaladıysak bugünde geldiğimiz noktada sorunu müzakere ederek çözebiliriz. Müzakere 2 taraflı olur. Sorunun çözümü için sayın başkan Müzakerede bulunmamız lazım. Bugün iyi niyet temennisinde bulundum. Bunu süreç gösterecek.

İkincisi; bakanlıktan sözleşmenin uygulanmıyor olması nedeniyle müfettiş incelemesi talep ettik. Bakanlıktan bize bir cevap verildi. Bu cevap bize göre yanlış olduğu için tekrar talebimizi yeniledik. Dün akşam sayın bakanımızla iftar yaptık. Özellikle Maraş konusunu kendisine ifade ettim. Sendika olarak bu konuyu takip ediyoruz.

Eğer müzakerelerden sonuç alamazsak kıyamet kopmaz. Biz 44 yıllık bir sendikayız. Bu tür ihtilafların nasıl çözülmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Eğer uzlaşıyla çözemesek yolumuzu nereden geçtiğini sizlerle anlatır yolumuza yürürüz. İşçi ve sendika el ele ve omuz omuza mücadele edecek.”