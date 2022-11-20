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Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş şubesi hizmete açıldı!

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş şubesi hizmete açıldı!

Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş şubesi hizmete açıldı!

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

20 Kasım 2022 Pazar 11:34

Açılışa Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Öztürk ve Kahramanmaraş Hürriyetçi Egitim Sen üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Genel Başkan Levent Kuruoğlu:

"Kahramanmaraş'ta faaliyetlerine Nisan ayında başlayan Hürriyetçi Egitim Sen kısa sürede şube yeter sayısına kavuşmuş, Banka promosyonları kazanımiyla Türkiye'ye örnek olmuş, başarılı çalışmaları ile bizleri gururlandırmıştır. Başta Şube Başkanımız Bünyamin Özberk olmak üzere Kahramanmaraş şube yöneticilerimizi, ilçe başkanlarımızı, sendikal mücadelemize omuz veren eğitim çalışanlarını kutluyorum. Kahramanmaraş tarihiyle, geçmişiyle, İstiklal ve Hürriyet mücadelesiyle rüştünü ispatlamış, cennet vatanımızın en mümtaz şehirlerindendir. Kurtuluş Savaşı'nda verdiği eşsiz mücadele ile de İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Kahramanmaraş, bugün ise ülkemizde sendikal bağımsızlık mücadelesinin de madalyasını almıştır. Şubemiz ülkemize, milletimize, eğitim çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun."

Yapılan törenin ardından MADO Turizm Otelcilik Uygulama Oteline geçilerek, burada Hürriyetçi Egitim Sen üyeleriyle yemekli sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımının olduğu yemekte davetlilere hitap eden Şube Başkanı Bünyamin Özberk:

" Kahraman kent ve onun kahraman eğitimcileri bizleri yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş kendisine yakışanı yaptı. Hürriyet diyen tüm gönül dostlarına şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Program sonunda Şube Yönetimi tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü hediyesi katılımcılara dağıtıldı.

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Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş şubesi Hizmete Açıldı!
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