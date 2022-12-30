Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!

Eshabı Kehf Mağarası önünde yapılan eylemde yedi uyurları temsilen yedi eğitim çalışanı hükümete taleplerini dile getirdiler.

Yüksek enflasyon, maaşlardaki erimeler, hayat pahalılığı şikayetlerinin artık katlanılamaz seviyeye ulaştığını belirten eğitimcilerin taleplerini şöyle sıraladı:

1-Yoksulluk sınırı üzerinde , en az 30 bin TL maaş verilmesi

2- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli kaşıkla verilen kepçeyle geri alınmamalıdır

3- Sendikal örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi bütün sendika üyelerine eşit olarak ödenmelidir.

4- Eğitim çalışanlarına dini bayramlarda bayram ikramiyesi ödenmelidir.

5- Eğitim - Ögretim ödeneği tüm eğitim çalışanlarına 1 maaş tutarında ödenmelidir.

6- Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilerek Kariyer Basamakları Sınavı kaldırılmalı, kıdeme dayalı kariyer sistemi getirilmelidir.

7- Ek ders ücretleri ve sınav görev ücretleri yüzde 100 oranında arttırılmalıdır.