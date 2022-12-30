Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık,...
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak...
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli Olacak
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli...

Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim-Sen) Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Afşin'den Eshabı Kehf’den Ankara'ya, eğitimcilerin talebini iletti.

Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!

Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim-Sen) Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Afşin'den Eshabı Kehf’den Ankara'ya, eğitimcilerin talebini iletti.

30 Aralık 2022 Cuma 13:51

Eshabı Kehf Mağarası önünde yapılan eylemde yedi uyurları temsilen yedi eğitim çalışanı hükümete taleplerini dile getirdiler.

Yüksek enflasyon, maaşlardaki erimeler, hayat pahalılığı şikayetlerinin artık katlanılamaz seviyeye ulaştığını belirten eğitimcilerin taleplerini şöyle sıraladı:

1-Yoksulluk sınırı üzerinde , en az 30 bin TL maaş verilmesi

2- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli kaşıkla verilen kepçeyle geri alınmamalıdır

3- Sendikal örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi bütün sendika üyelerine eşit olarak ödenmelidir.

4- Eğitim çalışanlarına dini bayramlarda bayram ikramiyesi ödenmelidir.

5- Eğitim - Ögretim ödeneği tüm eğitim çalışanlarına 1 maaş tutarında ödenmelidir.

6- Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilerek Kariyer Basamakları Sınavı kaldırılmalı, kıdeme dayalı kariyer sistemi getirilmelidir.

7- Ek ders ücretleri ve sınav görev ücretleri yüzde 100 oranında arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 Mesaj!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar
MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’
MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!
Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber