Hürriyetçi Eğitim- Sen’den Sınav Eylemi

Ulu Cami yanındaki Taş Medrese yanında toplanan sendika üyeleri, uzman ve başöğretmenlik sınavının iptal edilmesini istedi.

Eyleme katılan yaklaşık 35 öğretmen geçinmekte zorlandıklarını, kendilerinin asıl unvanlarının öğretmen olduğunu, dolayısıyla uzmanlık başöğretmenlik gibi unvanların yapıldığı sınavın iptal edilmesini talep ettiler.

Burada Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Nusret Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarının sorunlarına o kadar uzaksınız ki, size göre eğitim çalışanlarının hiç bir sorunu yok, sınava girmek için sanki gün sayıyorlar. Eğitim Çalışanlarının Sesini Uzaktan Davulun sesi hoş gelir misali duymuyor, veyahut duymak istemiyorsunuz. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak bir kez de biz tüm gücümüzle Eğitim Çalışanlarının Taleplerini haykırmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıp dilekçe verdik işitmediniz sesimizi. Manisa'dan posta güvercini ile haber yolladık görmezden geldiniz.

Kayseri'den Erciyes Dağında ateş yakıp dumanla haber gönderdik fark etmediniz. Anlaşılıyor ki sizlere dünyadan gönderdiğimiz mesajlarımızı, haklı taleplerimizi görmemekte, duymamakta ısrarcısınız. Bizler de sizlere, eğitim çalışanlarının sesini, haklı taleplerini, mesajlarını iletmekte ısrarcıyım. Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak bu kez öğretmenlerin taleplerini balonlara yazıp, mavi gökyüzüne, uzaya gönderiyoruz” dedi.

Yılmaz, açıklamasının devamında ise, öğretmenlerin beklenti ve taleplerini şöyle sıraladı: Öğretmenlik meslek kanununun içeriğinde beklentilerimizi karşılayan hiç bir madde yoktur, yetersiz bir kanundur. Bu kanunda; Özlük haklarımızın güvence altına alınmasını , maaş ve ek ders ücretlerimizin mesleğimize yakışır bir düzeye çıkarılmasını, can güvenliğimizin yasal güvence altına alınmasını istiyoruz.

Öğretmenler Zaten Uzmandır, Kanıtı diplomalarımızdır.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı mesleğimize, mesleki tecrübemize karşı bir hakarettir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı iptal edilmelidir. Öğretmenler geçinmekte güçlük çekiyor, sınavsız- şartsız seyyanen zam İstiyoruz. Öğretmenler olarak mesleki itibar ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yalnızca bakan olmanızı değil, eğitim çalışanlarını duyan, işiten, bizleri düşünen olmanızı istiyoruz.

Hürriyetin ve İstiklal’in şehri Kahramanmaraş'tan taleplerimizi bu balonlara yazarak mavi gökyüzüne, uzaya gönderiyoruz.”