Hüseyin Yetimoğlu’ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

101. Yıldönümü iftiharla kutlanan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın, şeref, namus ve haysiyetini her şeyin üstünde gören aziz Kahramanmaraşlıların vatan, hürriyet ve istiklal aşkıyla Milli Mücadele’nin ilk zaferini kazanarak Anadolu’da hürriyet meşalesini yaktığı bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Yetimoğlu mesajında:

“12 Şubat Kurtuluş Destanı, bir milletin askeri destek almadan dünyanın en güçlü ordularından birine karşı, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren tarihte eşi benzeri olmayan emsalsiz bir şahlanış destanı, şanlı bir zaferdir.

12 Şubat, Kahramanmaraş halkının dünyaya kahramanlığını ilan ettiği günün adıdır. Ecdadın bıraktığı bu kültürünün yaşatılması, tarihin nesillere aktarılması için ekonomik hürriyete kavuşmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluşu Zaferini kutluyorum. Şehitlerimize ve ecdadımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.” İfadelerine yer verdi.